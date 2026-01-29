Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-губернатор Приморья Миклушевский заявил, что в стране надо уменьшать количество вузов

ВЛАДИВОСТОК, 29 января, ФедералПресс. Бывший губернатор Приморского края, а ныне ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский заявил, что в России слишком много университетов. Стране, по его словам, не нужно столько людей с высшим образованием.

Источник: Фотобанк Росконгресс / Федосков Евгений

«Стране нужны люди со средним профессиональным образованием. Нужно ли такое количество вузов? На этот вопрос отвечает Минтруд: они прогнозируют, сколько специалистов нужно на рынке труда», — отметил Владимир Миклушевский в эфире РБК.

По словам ректора Московского Политеха, исторически в России сложилась такая практика, по которой ребенка нужно обязательно устроить в университет. Но реальная жизнь показывает, что не все после получения диплома могут устроиться на хорошую работу про специальности либо получают очень маленькую зарплату.

Напомним, в России ведется активная реформа высшего образования: усложняется поступление в вузы, повышаются минимальные проходные баллы, а также искореняется болонская система — идет переход от бакалавриата к специалитету.