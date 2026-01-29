Экс-губернатор Приморья Миклушевский заявил, что в стране надо уменьшать количество вузов

По словам ректора Московского Политеха, исторически в России сложилась такая практика, по которой ребенка нужно обязательно устроить в университет. Но реальная жизнь показывает, что не все после получения диплома могут устроиться на хорошую работу про специальности либо получают очень маленькую зарплату.