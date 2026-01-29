Мерц заявил о необходимости усилить защиту критической инфраструктуры Германии

По словам канцлера, для этого необходимо ограничить свободный доступ к информации, связанной с безопасностью таких объектов, включая их географические данные.
«И прежде всего, это означает, что мы больше не должны делать информацию о данной инфраструктуре настолько легкодоступной для общественности», — пояснил Мерц. Он подчеркнул, что Германии следует «отойти от этой чрезмерной прозрачности и перейти к большей устойчивости».
Мерц указал, что правительство и власти федеральных земель должны пересмотреть объём раскрываемых сведений о ключевых объектах. Кроме того, требуется ускоренное устранение ущерба в случае инцидентов. Правительство уже внесло в Бундестаг проект комплексного закона о защите критической инфраструктуры.
Канцлер напомнил о недавнем отключении электричества в Берлине, которое продемонстрировало уязвимость систем. Инцидент произошёл 3 января, когда около 50 тысяч домохозяйств и 2 тысяч предприятий остались без света из-за поджога подвесного кабельного моста. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», действующая около 14 лет. В письме в полицию её участники заявили о стремлении «обесточить власть имущих» и призвали к новым атакам на энергообъекты.
Энергоснабжение в Берлине удалось полностью восстановить через пять дней. Расследование взяла на себя Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, специализирующаяся на делах, связанных с угрозой государственной безопасности.
Ранее глава Бундесвера Борис Писториус объявил, что Германия более не имеет возможности передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, собственные потребности страны в противовоздушной обороне теперь являются приоритетом. Министр подчеркнул, что помощь ФРГ в сфере ПВО уже была весьма значительной. По его утверждению, Берлин передал Киеву свыше трети имевшихся у неё ракетных комплексов подобного класса.
