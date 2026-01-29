Мерц заявил о необходимости усилить защиту критической инфраструктуры Германии

Канцлер напомнил о недавнем отключении электричества в Берлине, которое продемонстрировало уязвимость систем. Инцидент произошёл 3 января, когда около 50 тысяч домохозяйств и 2 тысяч предприятий остались без света из-за поджога подвесного кабельного моста. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», действующая около 14 лет. В письме в полицию её участники заявили о стремлении «обесточить власть имущих» и призвали к новым атакам на энергообъекты.