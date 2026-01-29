Ричмонд
Мелания Трамп признала, что танцы ее супруга иногда неуместны

Мелания Трамп признала, что танцы президента США не всегда бывают уместны.

Источник: Аргументы и факты

Первая леди США Мелания Трамп признала, что танцы президента Дональда Трампа не всегда бывают уместны. По ее мнению, все зависит от ситуации и контекста, в котором они происходят.

Сам Дональд Трамп отмечал, что его супруга неоднозначно относится к таким проявлениям и считает некоторые из них не соответствующими президентскому статусу. Мелания Трамп подтвердила, что прямо высказывала мужу свое мнение в тех случаях, когда считала его поведение неподходящим.

«В определенные моменты мне это нравится. В некоторые дни это было неуместно, и я ему так и сказала», — сказала первая леди.

При этом она подчеркнула, что танцы президента часто вызывают у людей радость и положительные эмоции. Она также рассказала, что сама принимала участие в танцах под одну из любимых композиций Трампа — YMCA — во время инаугурации, отметив, что ее стиль исполнения отличается от манеры супруга.

Ранее Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе. В проекте показаны 20 дней жизни Мелании Трамп перед второй инаугурацией ее мужа.

