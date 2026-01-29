Мелания Трамп признала, что танцы ее супруга иногда неуместны

Первая леди США Мелания Трамп признала, что танцы президента Дональда Трампа не всегда бывают уместны. По ее мнению, все зависит от ситуации и контекста, в котором они происходят.
Сам Дональд Трамп отмечал, что его супруга неоднозначно относится к таким проявлениям и считает некоторые из них не соответствующими президентскому статусу. Мелания Трамп подтвердила, что прямо высказывала мужу свое мнение в тех случаях, когда считала его поведение неподходящим.
«В определенные моменты мне это нравится. В некоторые дни это было неуместно, и я ему так и сказала», — сказала первая леди.
При этом она подчеркнула, что танцы президента часто вызывают у людей радость и положительные эмоции. Она также рассказала, что сама принимала участие в танцах под одну из любимых композиций Трампа — YMCA — во время инаугурации, отметив, что ее стиль исполнения отличается от манеры супруга.
Ранее Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе. В проекте показаны 20 дней жизни Мелании Трамп перед второй инаугурацией ее мужа.