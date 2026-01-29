Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов

НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. Компания Tesla прекратит выпуск электромобилей Model S и Model X и переоборудует завод в Калифорнии, где впускались машины, для производства человекоподобных роботов, сообщил ее глава Илон Маск.
«Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почетную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии. Так что если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ, потому что мы ожидаем сворачивания производства в следующем квартале», — сообщил он в ходе конференц-звонка по итогам работы компании, который транслировался на YouTube.
Поддержка данных моделей будет продолжена, заверил бизнесмен.
На фабрике в Калифорнии, где производили данные модели, будут делать гуманоидных роботов Optimus, цель — 1 миллион в год, отметил Маск.
Пока что на сайте Tesla доступны обе модели, убедился корреспондент РИА Новости.