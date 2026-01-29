Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов

«Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почетную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии. Так что если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ, потому что мы ожидаем сворачивания производства в следующем квартале», — сообщил он в ходе конференц-звонка по итогам работы компании, который транслировался на YouTube.