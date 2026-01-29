Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов

Маск: Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов.

НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. Компания Tesla прекратит выпуск электромобилей Model S и Model X и переоборудует завод в Калифорнии, где впускались машины, для производства человекоподобных роботов, сообщил ее глава Илон Маск.

«Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почетную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии. Так что если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ, потому что мы ожидаем сворачивания производства в следующем квартале», — сообщил он в ходе конференц-звонка по итогам работы компании, который транслировался на YouTube.

Поддержка данных моделей будет продолжена, заверил бизнесмен.

На фабрике в Калифорнии, где производили данные модели, будут делать гуманоидных роботов Optimus, цель — 1 миллион в год, отметил Маск.

Пока что на сайте Tesla доступны обе модели, убедился корреспондент РИА Новости.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше