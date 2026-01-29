Мирошник заявил, что ЕС выдавливает неработающих украинцев

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал отмену выплат пособий в Польше на детей безработных граждан Украины с февраля. По его словам, так Европа «выдавливает ненужных украинцев». Об этом дипломат заявил в своём Telegram-канале.