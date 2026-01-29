Мирошник заявил, что ЕС выдавливает неработающих украинцев

«В ЕС плавно выдавливают “ненужных украинцев” из своих пределов. Прагматичные европейцы ждут у себя только работоспособных эмигрантов с заниженными требованиями к оплате труда. Гуманность, как рекламная акция, для детей, стариков и неработоспособных, плавно сворачивается», — пишет Мирошник.
Изменения коснутся более 150 тысяч беженцев, которым вновь придётся подтвердить право на получение выплат или же подать новое заявление.
Ранее суд в Швейцарии обязал украинского беженца вернуть полученные социальные выплаты из-за несоответствия его образа жизни задекларированным доходам. Одним из ключевых доказательств стало владение украинца автомобилем Porsche Cayenne, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 38 тысяч евро. В итоге суд постановил взыскать с мужчины около €70 тысяч (свыше 6,5 млн рублей).
