Мирошник заявил, что ЕС выдавливает неработающих украинцев

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал отмену выплат пособий в Польше на детей безработных граждан Украины с февраля. По его словам, так Европа «выдавливает ненужных украинцев». Об этом дипломат заявил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«В ЕС плавно выдавливают “ненужных украинцев” из своих пределов. Прагматичные европейцы ждут у себя только работоспособных эмигрантов с заниженными требованиями к оплате труда. Гуманность, как рекламная акция, для детей, стариков и неработоспособных, плавно сворачивается», — пишет Мирошник.

Изменения коснутся более 150 тысяч беженцев, которым вновь придётся подтвердить право на получение выплат или же подать новое заявление.

Ранее суд в Швейцарии обязал украинского беженца вернуть полученные социальные выплаты из-за несоответствия его образа жизни задекларированным доходам. Одним из ключевых доказательств стало владение украинца автомобилем Porsche Cayenne, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 38 тысяч евро. В итоге суд постановил взыскать с мужчины около €70 тысяч (свыше 6,5 млн рублей).

