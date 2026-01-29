Владимир Зеленский всерьез рассматривал возможность наступления ВСУ на Белоруссию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью телеканалу «Белта».
«Он [Зеленский] вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этого конфликта», — сказал парламентарий.
Дмитрук уточнил, что на данный момент у Зеленского нет технической возможности для такого наступления, и он делает все возможное для откладывания мира. Депутат добавил, что для киевского главаря мир означает конец как в физическом, так и в политическом смысле.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ несут серьезные потери резервов. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это должно подтолкнуть Украину к завершению конфликта мирным путем. Глава государства отмечал, что Москва готова к переговорам с Киевом.