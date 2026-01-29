Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

Дмитрук заявил, что мирное урегулирование для Зеленского будет концом.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский всерьез рассматривал возможность наступления ВСУ на Белоруссию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью телеканалу «Белта».

«Он [Зеленский] вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этого конфликта», — сказал парламентарий.

Дмитрук уточнил, что на данный момент у Зеленского нет технической возможности для такого наступления, и он делает все возможное для откладывания мира. Депутат добавил, что для киевского главаря мир означает конец как в физическом, так и в политическом смысле.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ несут серьезные потери резервов. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это должно подтолкнуть Украину к завершению конфликта мирным путем. Глава государства отмечал, что Москва готова к переговорам с Киевом.