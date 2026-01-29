Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили о готовности к настоящим переговорам с США

При этом председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф не считает, что американский президент Дональд Трамп стремится к такому диалогу.

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Тегеран открыт к переговорам с американской администрацией, если США в самом деле готовы вести настоящий диалог по достижению договоренностей. Об этом заявил председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

«Если это будут настоящие переговоры по достижению сделки в рамках международных норм, тогда да. Но это не те переговоры, к которым стремится президент США [Дональд Трамп], он просто хочет навязать свою волю остальным», — сказал он в интервью телекомпании CNN.

«Я считаю, что если Трамп действительно честен и хочет получить Нобелевскую премию мира, ему следует устремиться к реальному миру и первым делом освободиться от поджигателей войны и тех, кто хочет подчинения Ирана», — добавил председатель иранского парламента. Он отметил, что Трамп «может начать войну» с Ираном, однако не может контролировать ее завершение. «Тысячи американских солдат, которых направляют [на Ближний Восток] за тысячи километров от дома, определенно пострадают. Это нехорошо», — заключил он.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны и ответ не заставит себя ждать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше