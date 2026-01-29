В Иране заявили о готовности к настоящим переговорам с США

«Я считаю, что если Трамп действительно честен и хочет получить Нобелевскую премию мира, ему следует устремиться к реальному миру и первым делом освободиться от поджигателей войны и тех, кто хочет подчинения Ирана», — добавил председатель иранского парламента. Он отметил, что Трамп «может начать войну» с Ираном, однако не может контролировать ее завершение. «Тысячи американских солдат, которых направляют [на Ближний Восток] за тысячи километров от дома, определенно пострадают. Это нехорошо», — заключил он.