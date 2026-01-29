CNN: Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану

Идеальным для США сценарием Трамп считает нанесение мощного удара, который принудит Тегеран принять условия Вашингтона и согласиться на прекращение огня, отметил один из источников телекомпании. По его сведениям, в случае атаки против исламской республики Трамп «захочет быстро объявить о победе». Вместе с тем CNN указывает, что военный арсенал Ирана — системы ПРО, баллистические ракеты, дроны и истребители — могут серьезно осложнить планы Вашингтона по нанесению решающего удара. Кроме того, если перед вторжением в Венесуэлу американская администрация готовила в боливарианской республике почву для смены власти, к Ирану такой подход не применялся, добавляет телекомпания.