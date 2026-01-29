CNN: Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану

По их сведениям, американский лидер изучает возможности нанести авиаудары по руководству исламской республики и должностным лицам в сфере безопасности, якобы ответственным за убийства участников протестов. Еще одна опция, которая находится на рассмотрении Трампа, подразумевает удары по ядерным объектам и правительственным учреждениям исламской республики. Американский лидер пока не принял окончательного решения о плане действий, однако считает, что располагает большими вариантами благодаря прибытию в ближневосточный регион авианосной ударной группы.
CNN утверждает, что Трамп приступил к рассмотрению новых предложений по нанесению удара в связи с тем, что «предварительные переговоры Вашингтона и Тегерана по ограничению ядерной и ракетной программы» исламской республики не увенчались успехом.
Идеальным для США сценарием Трамп считает нанесение мощного удара, который принудит Тегеран принять условия Вашингтона и согласиться на прекращение огня, отметил один из источников телекомпании. По его сведениям, в случае атаки против исламской республики Трамп «захочет быстро объявить о победе». Вместе с тем CNN указывает, что военный арсенал Ирана — системы ПРО, баллистические ракеты, дроны и истребители — могут серьезно осложнить планы Вашингтона по нанесению решающего удара. Кроме того, если перед вторжением в Венесуэлу американская администрация готовила в боливарианской республике почву для смены власти, к Ирану такой подход не применялся, добавляет телекомпания.
Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны, и ответ не заставит себя ждать.