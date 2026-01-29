Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что в начале февраля состоится вылет очередной группы колумбийских наемников на Украину, а на 1 февраля назначен их предвыездной сбор.
Комментируя принятие колумбийским конгрессом конвенции о борьбе с наемничеством в конце 2025 года, перуанский боевик заявил, что вербуемые им лица якобы имеют другой, «законный» статус на Украине.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись колумбийского президента Густаво Петро.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.