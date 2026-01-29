В Раде сообщили, что Зеленский всерьёз обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

Ранее Зеленский заявил о подготовке Россией нового удара по Украине. Главарь киевского режима отметил, что профильные службы якобы фиксируют признаки подготовки новых атак. После последних атак в нескольких областях сохраняются проблемы с отоплением и электроснабжением. В Киеве без света остаются 610 тыс. жителей. Совет обороны столицы должен определить, как будут работать школы в ближайшие дни.