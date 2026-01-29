В Раде сообщили, что Зеленский всерьёз обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

«Он вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этой войны», — считает нардеп.
Парламентарий отметил, что сегодня у Зеленского нет технических возможностей для реализации таких планов, однако он прилагает все усилия, чтобы обострить конфликт и отложить мирное урегулирование.
«Для Зеленского мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет всё для этого делать», — уверен Дмитрук.
Ранее Зеленский заявил о подготовке Россией нового удара по Украине. Главарь киевского режима отметил, что профильные службы якобы фиксируют признаки подготовки новых атак. После последних атак в нескольких областях сохраняются проблемы с отоплением и электроснабжением. В Киеве без света остаются 610 тыс. жителей. Совет обороны столицы должен определить, как будут работать школы в ближайшие дни.
