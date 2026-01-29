Почти 18% молочной продукции в России в 2025 году оказались поддельными

«В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы. Так, по результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68%, в 2023 году — 12,04%, в 2024 году — 13,09%, то в 2025 году уже — 17,68%», — пишет издание.