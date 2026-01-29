Почти 18% молочной продукции в России в 2025 году оказались поддельными

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доля поддельной молочной продукции на российских прилавках приблизилась к 18% в 2025 году, сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на данные Россельхознадзора.
«В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы. Так, по результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68%, в 2023 году — 12,04%, в 2024 году — 13,09%, то в 2025 году уже — 17,68%», — пишет издание.
В ведомстве уточнили, что молочная продукция часто фальсифицируется в связи с тем, что пользуется большим спросом. Подделка молочной продукции технологически проста и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах, добавили в Россельхознадзоре. Рост выявленных некачественных проб обусловлен масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории в 2025 году.
По данным Роспотребнадзора, которые приводит газета, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах магазина было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями, причем 278 миллионов из них — товары, нелегально введенные в оборот.
Чаще всего молочную продукцию фальсифицируют путем добавления растительных масел и жиров, говяжьего жира, крахмала, сои и не указанных в составе продукции компонентов, например, сухого молока. Часто на недоброкачественных производствах заменяют качественное биологическое молоко менее ценным, меняют технологию, используют дешевые заменители, сообщили в Россельхознадзоре изданию.