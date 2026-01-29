Ричмонд
Младший сын Трампа Бэррон принимал участие в предвыборной кампании отца

Первая Леди США Мелания Трамп заявила, что Бэррон, младший сын президента, участвовал в работе избирательного штаба Дональда Трампа и оказывал влияние на коммуникационную стратегию кампании. Об этом она рассказала в интервью Fox News.

Источник: Life.ru

Как утверждает Мелания, Бэррон активно предлагал идеи, связанные с публичными выступлениями и медиаконтактами, а также обращал внимание отца на современные цифровые площадки. Речь шла о взаимодействии с популярными видеоблогерами и авторами подкастов.

А ранее россиянина осудили по обвинению в причинении лёгких телесных повреждений подруге Бэррона Трампа и воспрепятствовании правосудию. Согласно материалам расследования, конфликт возник на почве ревности Матвея Румянцева, который ранее занимался смешанными единоборствами. Трамп-младший, общавшийся с пострадавшей через соцсети, во время видеозвонка через Facetime стал случайным очевидцем нападения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

