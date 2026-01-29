Младший сын Трампа Бэррон принимал участие в предвыборной кампании отца

А ранее россиянина осудили по обвинению в причинении лёгких телесных повреждений подруге Бэррона Трампа и воспрепятствовании правосудию. Согласно материалам расследования, конфликт возник на почве ревности Матвея Румянцева, который ранее занимался смешанными единоборствами. Трамп-младший, общавшийся с пострадавшей через соцсети, во время видеозвонка через Facetime стал случайным очевидцем нападения.