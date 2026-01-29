США потратили порядка $500 млн за полгода на размещение военных в городах

Анализ информации показал, что самые высокие суточные затраты на одного военнослужащего зафиксированы в столице — Вашингтоне, где они составляют 607 долларов. Наименьшие расходы отмечены у подразделений Морской пехоты в Лос-Анджелесе (311 долларов). Если рассматривать исключительно Национальную гвардию, то наиболее экономным стал город Мемфис с показателем 522 доллара в сутки на человека.