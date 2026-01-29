США потратили порядка $500 млн за полгода на размещение военных в городах

Согласно опубликованному отчёту, по состоянию на конец декабря 2025 года расходы на развёртывание 200 гвардейцев в городах достигли приблизительно 496 миллионов долларов.
Анализ информации показал, что самые высокие суточные затраты на одного военнослужащего зафиксированы в столице — Вашингтоне, где они составляют 607 долларов. Наименьшие расходы отмечены у подразделений Морской пехоты в Лос-Анджелесе (311 долларов). Если рассматривать исключительно Национальную гвардию, то наиболее экономным стал город Мемфис с показателем 522 доллара в сутки на человека.
Согласно предварительным расчётам ведомства, в 2026 году ежемесячное содержание тысячи военнослужащих Нацгвардии в одном городе будет обходиться американскому бюджету в сумму от 18 до 21 миллиона долларов.
Ранее стало известно о продлении дежурства национальной гвардии США в Вашингтоне до конца 2026 года. Военнослужащие останутся развёрнутыми в американской столице для обеспечения безопасности и общественного порядка. При этом источники в администрации допускают возможность сокращения сроков пребывания нацгвардейцев по решению президента.
