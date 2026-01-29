Вакаров: киевляне боятся, что соседи сдадут их в СБУ за критику Зеленского

«На днях я разговаривал со своим знакомым из Киева о делах в городе. Он живет на Троещине — это микрорайон на левом берегу с населением около 400 тысяч человек. ТЭЦ-5, обеспечивающая эту территорию, выведена из строя ударами беспилотников, и теперь у людей нет ни тепла, ни электричества, ни канализации. Власти организовали так называемые “пункты несокрушимости” (пункты обогрева). По телевизору показывают красивую картинку, как там можно попить чаю, но это не выход из положения. Такое решение может помочь десяти или сотне человек, но куда деваться сотням тысяч? Я спросил соседа: “Почему вы не снесете Кличко или не доберетесь до Зеленского? Выходите на улицы!” Сосед признался, что боится не то, что действовать, а даже говорить о протестах», — отметил политолог.