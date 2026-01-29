Нардеп Скороход предложила изменить границы Донбасса ради договора с Россией

«Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области», — заявила нардеп.
Как утверждает Скороход, такой шаг позволит зафиксировать фактическое положение дел и снять вопрос территориальных споров вокруг Донбасса. Она пояснила, что часть регионов, о которых идёт речь, Киев не контролирует уже продолжительное время, а их формальный вывод за пределы прежних границ, по её оценке, дал бы возможность сохранить остальные территории страны.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает возможным быстрое вступление Украины в Европейский Союз. Он напомнил, что каждая страна-кандидат должна в первую очередь соответствовать Копенгагенским критериям. По его словам, сближение Украины с ЕС может быть постепенным.
