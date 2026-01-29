Нардеп Скороход предложила изменить границы Донбасса ради договора с Россией

Как утверждает Скороход, такой шаг позволит зафиксировать фактическое положение дел и снять вопрос территориальных споров вокруг Донбасса. Она пояснила, что часть регионов, о которых идёт речь, Киев не контролирует уже продолжительное время, а их формальный вывод за пределы прежних границ, по её оценке, дал бы возможность сохранить остальные территории страны.