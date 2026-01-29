Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Скороход предложила изменить границы Донбасса ради договора с Россией

Чтобы избавиться от территориального вопроса, Украине следует отказаться от Донбасса, изменив границы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Источник: Life.ru

«Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области», — заявила нардеп.

Как утверждает Скороход, такой шаг позволит зафиксировать фактическое положение дел и снять вопрос территориальных споров вокруг Донбасса. Она пояснила, что часть регионов, о которых идёт речь, Киев не контролирует уже продолжительное время, а их формальный вывод за пределы прежних границ, по её оценке, дал бы возможность сохранить остальные территории страны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает возможным быстрое вступление Украины в Европейский Союз. Он напомнил, что каждая страна-кандидат должна в первую очередь соответствовать Копенгагенским критериям. По его словам, сближение Украины с ЕС может быть постепенным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше