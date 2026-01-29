Килинкаров назвал две страны, где весной могут пройти переговоры по Украине

«Венгрия и Белоруссия — две площадки, на которых могут состояться важные для Украины переговоры. Уже в марте может сложиться ситуация, при которой переговоры смогут состояться на этих площадках. Речь вряд ли будет идти о завершении конфликта, но, вероятно, будут достигнуты определенные договоренности, например, по прекращению боевых действий», — пояснил экс-нардеп.