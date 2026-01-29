Килинкаров назвал две страны, где весной могут пройти переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в марте этого года в Венгрии или Белоруссии, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Владимира Зеленского, в случае его готовности к диалогу, готовы принять в Москве.
Напомним, Ушаков ранее сообщил, что американский лидер Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи Путина и Зеленского. Российский президент, в свою очередь, не раз заявлял, что Зеленский может сам приехать в Москву, если готов к переговорам.
«Венгрия и Белоруссия — две площадки, на которых могут состояться важные для Украины переговоры. Уже в марте может сложиться ситуация, при которой переговоры смогут состояться на этих площадках. Речь вряд ли будет идти о завершении конфликта, но, вероятно, будут достигнуты определенные договоренности, например, по прекращению боевых действий», — пояснил экс-нардеп.
По словам Килинкарова, Белоруссия является самой подходящей площадкой для таких переговоров.
«Очевидно, что завершение конфликта будет не на условиях Киева. Поэтому и встреча будет проведена там, где это удобно России, а не Украине. Зеленский грозился дать подзатыльник премьеру Венгрии Виктору Орбану, но, вероятно, получит его сам, но в Белоруссии», — добавил политик.
Экс-нардеп подчеркнул, что речь идет именно о трехсторонних переговорах — России, Украины и, вероятно, США.
