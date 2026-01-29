Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от Москвы, попали в зависимость от Вашингтона. Он подчеркнул, что зависимость от России была эфемерной и обоюдной, однако когда европейцы отказались от сотрудничества, то попали в зависимость от другого продавца, который диктует условия.