Европейский союз намерен активизировать работу по диверсификации источников энергоснабжения и сократить зависимость от американского сжиженного природного газа. Об этом заявил глава энергетического ведомства ЕС Дан Йоргенсен, комментируя недавние высказывания президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией. Материал издания Politico перевел aif.ru.
По оценке Йоргенсена, события последней недели стали серьезным сигналом для Евросоюза. Он указал, что на фоне растущей геополитической нестабильности, включая конфликт на Украине и усиление напряженности в отношениях с Вашингтоном, ЕС больше не может исходить из предположения, что энергетические связи надежно защищены от рисков в сфере безопасности.
Глава энергетического ведомства подчеркнул, что текущая международная обстановка отличается высокой степенью неопределенности. Дополнительное беспокойство, по его словам, вызывают осложнение отношений с США и заявления американского руководства, допускающие силовые сценарии в отношении Гренландии, что усиливает необходимость пересмотра энергетической стратегии Евросоюза.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от Москвы, попали в зависимость от Вашингтона. Он подчеркнул, что зависимость от России была эфемерной и обоюдной, однако когда европейцы отказались от сотрудничества, то попали в зависимость от другого продавца, который диктует условия.