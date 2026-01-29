Трамп предложил помощника главы Минюста по борьбе с мошенничеством

«Я рад выдвинуть Колина Макдональда на пост первого в истории помощника генерального прокурора по борьбе с мошенничеством на национальном уровне, это новое подразделение Министерства юстиции США, созданное мной для пресечения действий и поимки мошенников, которые воруют у американского народа», — написал республиканец.
В сообщении Трамп уточнил, что речь идёт о новом структурном подразделении Минюста, которое сосредоточится на выявлении и пресечении мошеннических схем в рамках федеральных программ. По его словам, администрация ранее выявила масштабные нарушения в ряде штатов, включая Миннесоту и Калифорнию, где, как указал президент, были похищены значительные средства налогоплательщиков.
Глава Белого дома также отметил профессиональный опыт Макдональда, который длительное время работал в федеральной прокуратуре и участвовал в рассмотрении сложных дел. Американский лидер подчеркнул, что новое подразделение должно обеспечить законное исполнение федеральных программ и усилить контроль за расходованием бюджетных средств. Для вступления Макдональда в должность кандидатура должна получить одобрение Сената Конгресса США.
Ранее Дональд Трамп объявил о своём решении возглавить Совет мира и подписал устав новой организации на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Американский президент заявил, что структура будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на вопросах перемирия и восстановления в зонах конфликтов. В церемонии подписания участвовали лидеры ряда государств, после чего Трамп сообщил, что берёт на себя председательские полномочия. По его словам, мандат Совета был расширен, а к участию приглашены около 60 стран. Для постоянного членства предусмотрен финансовый взнос в фонд восстановления, что вызвало критику со стороны отдельных государств и международных объединений.
