Трамп предложил помощника главы Минюста по борьбе с мошенничеством

Ранее Дональд Трамп объявил о своём решении возглавить Совет мира и подписал устав новой организации на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Американский президент заявил, что структура будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на вопросах перемирия и восстановления в зонах конфликтов. В церемонии подписания участвовали лидеры ряда государств, после чего Трамп сообщил, что берёт на себя председательские полномочия. По его словам, мандат Совета был расширен, а к участию приглашены около 60 стран. Для постоянного членства предусмотрен финансовый взнос в фонд восстановления, что вызвало критику со стороны отдельных государств и международных объединений.