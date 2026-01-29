Главный раввин РФ заявил Путину об отсутствии антисемитизма в России

Евреи в России чувствуют себя комфортно и гордятся тем, что живут в стране. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча главы государства с Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России раввином Александром Бородой состоялась в среду. В ходе беседы Лазар подчеркнул, что в России еврейская община живет в условиях межнационального и межконфессионального мира.
По его словам, представители разных религий в стране не просто находятся рядом, но и совместно реализуют социальные и общественные проекты. Лазар отметил, что, общаясь с коллегами на Западе, регулярно слышит удивление по поводу такого уровня взаимодействия между конфессиями. При этом, как подчеркнул раввин, проявлений антисемитизма в России он не ощущает.
Лазар напомнил, что 30 лет назад ситуация была иной, и выразил благодарность президенту России за вклад в формирование нынешнего климата межнационального согласия.
Александр Борода, в свою очередь, отметил роль государства в поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей. По его словам, идеи патриотизма и любви к Родине сегодня лежат в основе единства страны и объединяют представителей всех традиционных конфессий — от Русской православной церкви до иудейских и буддийских общин.
Борода заявил, что на фоне кризиса ценностей на Западе Россия демонстрирует, по его оценке, понятную и устойчивую модель развития, основанную на уважении к семье, воспитанию детей и почитанию старших. По его словам, этот опыт может служить примером для других стран и религиозных сообществ.
