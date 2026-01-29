Российские бойцы изобрели спецпатроны для борьбы с дронами ВСУ

В Ленинградском гвардейском полку группировки войск «Запад» в полевых условиях организовано производство антидроновых насадок на патроны для автомата Калашникова. Об этом сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения.
Разработка представляет собой специальный патрон, предназначенный для поражения беспилотных летательных аппаратов. Внутри боеприпаса размещены шесть дробин определенного калибра. По внешнему виду он полностью соответствует штатному патрону и может использоваться без доработки оружия.
При выстреле вместо одной пули происходит разлет дроби, что повышает вероятность поражения цели. Эффективная дальность применения составляет около 40−50 метров. Даже попадание одной дробины в лопасть, аккумулятор или боеприпас дрона способно вывести его из строя и привести к падению.
В полевой лаборатории также выработаны рекомендации по снаряжению магазинов. Согласно им, после каждых пяти антидроновых патронов должен размещаться один обычный. Разработки продолжаются, и в настоящее время в подразделении уже используется второе поколение таких боеприпасов.
Сообщается, что доработки позволили увеличить дальность поражения беспилотников. Это снижает риски для личного состава и техники, поскольку уничтожение дрона на большем расстоянии уменьшает вероятность поражения при его падении и возможной детонации боевой части.
Читайте также: В США указали на главный изъян российского истребителя Су-35.