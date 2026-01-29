Российские бойцы изобрели спецпатроны для борьбы с дронами ВСУ

При выстреле вместо одной пули происходит разлет дроби, что повышает вероятность поражения цели. Эффективная дальность применения составляет около 40−50 метров. Даже попадание одной дробины в лопасть, аккумулятор или боеприпас дрона способно вывести его из строя и привести к падению.