Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины: Рубио раскрыл подробности

Ранее Рубио отмечал, что гарантии безопасности для Украины могут привести к прямому вовлечению США и Запада в возможный конфликт. Он подчеркнул, что важно учитывать этот аспект в свете проблем с военным потенциалом стран НАТО. Госсекретарь США не раз критиковал военные возможности европейских союзников, указывая на их ослабление.