Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в своем выступлении перед комитетом сената по международным отношениям.
«Много говорят о гарантиях безопасности, и сейчас по этому вопросу достигнуто общее согласие в случае с Украиной», — подчеркнул госсекретарь США.
Рубио уточнил, что гарантии включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, преимущественно французских. Он добавил, что в них входит поддержка со стороны США, без которой такие меры будут «бесполезны».
Ранее Рубио отмечал, что гарантии безопасности для Украины могут привести к прямому вовлечению США и Запада в возможный конфликт. Он подчеркнул, что важно учитывать этот аспект в свете проблем с военным потенциалом стран НАТО. Госсекретарь США не раз критиковал военные возможности европейских союзников, указывая на их ослабление.
Напомним, Украина должна заключить мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности от США. По данным британских СМИ, Вашингтон обратился с данным предложением к Киеву. США требуют подписания мирного договора с российской стороной.
Также кипрский журналист Алекс Христофору заявлял, что Владимир Зеленский вводил в заблуждение общественность относительно реальных гарантий безопасности для Украины. По его мнению, подписанные Киевом с партнерами соглашения, включая договоры с США и 29 другими странами, не имеют практической силы и оказались бесполезными.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что предложенные Европой гарантии безопасности для Украины преследуют цель сохранить «нацистский режим» в Киеве. Глава МИД подчеркивал, что не следует забывать об этом контексте, несмотря на заявления о мире и стабильности.
Как писал KP.RU, президент России Владимир Путин поставил Украине жесткое условие для урегулирования конфликта. Глава государства уточнял, что Киев не может решать свои вопросы безопасности за счет Рф. Безопасность Украины должна обеспечиваться без ущерба для других стран.