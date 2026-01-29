Стало известно о поставках китайского оборудования для производства «Орешника»

The Telegraph также указывает, что с начала конфликта на Украине Пекин якобы передал Москве оборудование и компоненты для военной промышленности на сумму 10,3 млрд долларов. В перечень поставок, по данным издания, входят в том числе измерительные и испытательные приборы — мультиметры и осциллографы, применяемые для проверки работоспособности и эффективности вооружений.