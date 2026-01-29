Китай поставляет России станки и компоненты, используемые при производстве баллистических ракет «Орешник». Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на данные украинской разведки.
По информации издания, на Воткинском заводе в Удмуртии были обнаружены китайские токарные станки с числовым программным управлением. Это предприятие, помимо «Орешника», занимается сборкой ракетных комплексов «Искандер-М», а также межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М».
Как утверждает газета, именно использование этого оборудования позволило России нарастить объемы выпуска ракетного вооружения. Речь идет о высокоточных станках и комплектующих, необходимых для серийного производства сложных систем.
The Telegraph также указывает, что с начала конфликта на Украине Пекин якобы передал Москве оборудование и компоненты для военной промышленности на сумму 10,3 млрд долларов. В перечень поставок, по данным издания, входят в том числе измерительные и испытательные приборы — мультиметры и осциллографы, применяемые для проверки работоспособности и эффективности вооружений.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что применение ракетного комплекса «Орешник» на Украине произвело сильное впечатление на европейских лидеров и стало одним из факторов, побуждающих их задуматься о возобновлении диалога с Россией.
