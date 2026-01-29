Украинцы начинают вооружаться против Зеленского

«Совершенно другая картина наблюдалась недавно в Черкасской области. Там мужчина из автомата застрелил четверых правоохранителей и ранил еще одного. Говорят, что он был преступником и пытался скрыться, но суть не в этом. Суть в том, что это уже вооруженные протесты. Пока что одиночные, но подобные случаи мы наблюдали и в прошлом году в Полтавской области, когда были убиты сотрудники ТЦК. Это акции совершенно другого уровня и иного характера», — рассказал эксперт.