Украинцы начинают вооружаться против Зеленского

На Украине мирные протестные акции людей могут перерасти в радикальные митинги с использованием огнестрельного оружия, сказал aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.
Так он прокомментировал ситуацию в Кривом Роге — родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского, где местные жители в разных районах города перекрывают автомобильные дороги и трамвайные пути из-за длительного отсутствия тепла и света в домах.
«Те смельчаки, которые выходят на такие протесты, — это в основном женщины и пенсионеры. А вот физически сильные мужчины заняли, скажем так, трусливую позицию. Хотя, с другой стороны, я не могу их порицать: они просто пытаются выжить, как могут», — отметил Вакаров.
Однако есть уже и протестные проявления и с оружием в руках. Такой эпизод накануне произошел в одном из регионов центральной Украины.
«Совершенно другая картина наблюдалась недавно в Черкасской области. Там мужчина из автомата застрелил четверых правоохранителей и ранил еще одного. Говорят, что он был преступником и пытался скрыться, но суть не в этом. Суть в том, что это уже вооруженные протесты. Пока что одиночные, но подобные случаи мы наблюдали и в прошлом году в Полтавской области, когда были убиты сотрудники ТЦК. Это акции совершенно другого уровня и иного характера», — рассказал эксперт.
Инцидент, в результате которого погибли украинские правоохранители, произошел 27 января в черкасском селе. Правоохранители приехали в населенный пункт по заявлению местного депутата — тот сообщил в полицию о двух покушениях на свою жизнь. Подозреваемым оказался 59-летний ветеран боевых действий, служивший в армейском спецназе.
Зная о боевом опыте подозреваемого, на выезд отправили усиленную группу из участковых и спецроты. Заметив силовиков, мужчина успел вооружиться, надеть экипировку и занять позицию в лесу. В ходе завязавшегося боя он вел прицельный огонь по незащищенным зонам (в шею), в результате чего погибли четверо офицеров — три майора и старший лейтенант. Еще один сотрудник получил ранение. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.