Появились фото российских ударных вертолетов Ми-28НЭ в Иране

Появление фотографий совпало по времени с резкими заявлениями официального Тегерана. 28 января заместитель министра иностранных дел Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади сообщил, что Исламская республика намерена жестко реагировать даже на ограниченные удары со стороны США. По его словам, подобный ответ необходим для предотвращения повторяющихся атак и демонстрации готовности иранских вооруженных сил к силовому сдерживанию.