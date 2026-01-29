Появились фото российских ударных вертолетов Ми-28НЭ в Иране

В открытых источниках опубликованы фотографии российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, поставленных Ирану. На снимки обратил внимание телеграм-канал «Военный осведомитель».
На одном из кадров зафиксирован вертолет Ми-28НЭ в цифровом камуфляже. Аналогичная схема окраски ранее использовалась на экспортной версии машины, представленной на форуме «Армия-2018». На опубликованных фотографиях отсутствуют несущие лопасти, а уязвимые элементы конструкции закрыты защитными чехлами. Эти детали могут указывать на недавнюю транспортировку техники.
Автор Telegram-канала напомнил, что еще в январе журналист иранского агентства Tasnim публиковал снимок Ми-28НЭ в пустынном камуфляже. Тогда появление этих изображений расценивалось как возможное подтверждение передачи ударных вертолетов иранской стороне.
Появление фотографий совпало по времени с резкими заявлениями официального Тегерана. 28 января заместитель министра иностранных дел Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади сообщил, что Исламская республика намерена жестко реагировать даже на ограниченные удары со стороны США. По его словам, подобный ответ необходим для предотвращения повторяющихся атак и демонстрации готовности иранских вооруженных сил к силовому сдерживанию.
