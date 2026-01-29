Ричмонд
Трамп собрался изменить одну деталь в своём образе: вот что он намерен отрастить

Трамп заявил, что хочет отрастить длинные ногти, как у рэперши Ники Минаж.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отрастить длинные ногти. Об этом он упомянул во время презентации инициативы Trump Accounts («Счета Трампа»), на которой американский лидер пообщался с рэп-исполнительницей Ники Минаж.

«Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр», — сказал Трамп, указав на длинные нарощенные ногти певицы.

Трамп сфотографировался с Ники Минаж, взяв её за руку.

Ники Минаж в 2024 году была признана самой кассовой гастролирующей рэпершей в истории. Ранее, в 2011 году, она была признана лучшим рэпером, оставив позади Канье Уэста и Jay-Z.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал запуск программы Trump Accounts, она касается поддержки семей с детьми. Каждый младенец, родившийся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028, получит $1000.

Накануне Мелания Трамп заявила, что публичные танцы её супруга, президента США Дональда Трампа, иногда бывают неуместными.

