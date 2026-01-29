Трамп собрался изменить одну деталь в своём образе: вот что он намерен отрастить

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отрастить длинные ногти. Об этом он упомянул во время презентации инициативы Trump Accounts («Счета Трампа»), на которой американский лидер пообщался с рэп-исполнительницей Ники Минаж.
«Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр», — сказал Трамп, указав на длинные нарощенные ногти певицы.
Трамп сфотографировался с Ники Минаж, взяв её за руку.
Ники Минаж в 2024 году была признана самой кассовой гастролирующей рэпершей в истории. Ранее, в 2011 году, она была признана лучшим рэпером, оставив позади Канье Уэста и Jay-Z.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал запуск программы Trump Accounts, она касается поддержки семей с детьми. Каждый младенец, родившийся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028, получит $1000.
Накануне Мелания Трамп заявила, что публичные танцы её супруга, президента США Дональда Трампа, иногда бывают неуместными.