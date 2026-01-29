В США неожиданно переписали стандарты безопасности ядерных объектов

Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в директивы по ядерной безопасности, направленные на ускорение разработки реакторов нового поколения, не вынося эти решения на публичное обсуждение. Об этом сообщает радиостанция NPR, изучившая более десяти новых распоряжений Белого дома, которые не были опубликованы в открытом доступе.