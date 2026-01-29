Ричмонд
Берл Лазар сообщил, что евреи чувствуют себя комфортно в России

Россия является страной, где евреи могут чувствовать себя комфортно. Об этом заявил главный раввин страны Берл Лазар в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

«Мы гордимся тем, что мы живём здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно, и мы чувствуем многонациональный мир, это что-то особенное», — заявил Лазар.

По его словам, все евреи в России благодарны президенту за усилия, направленные на поддержание такой среды.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал блокаду Ленинграда как преступление против человечности. По его словам, нацисты ставили своей целью полное уничтожение города и его жителей. Глава государства отметил символическое совпадение дат. Международный день памяти жертв Холокоста, утверждённый Генеральной Ассамблеей ООН, совпадает с днём полного освобождения Ленинграда от блокады.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

