Берл Лазар сообщил, что евреи чувствуют себя комфортно в России

«Мы гордимся тем, что мы живём здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно, и мы чувствуем многонациональный мир, это что-то особенное», — заявил Лазар.
По его словам, все евреи в России благодарны президенту за усилия, направленные на поддержание такой среды.
Ранее Владимир Путин охарактеризовал блокаду Ленинграда как преступление против человечности. По его словам, нацисты ставили своей целью полное уничтожение города и его жителей. Глава государства отметил символическое совпадение дат. Международный день памяти жертв Холокоста, утверждённый Генеральной Ассамблеей ООН, совпадает с днём полного освобождения Ленинграда от блокады.
