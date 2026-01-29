Владимир Зеленский может согласиться на поездку в Москву с целью продолжить переговоры. Такой шаг поспособствует продвижению мира. Об этом заявил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.
«Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. [Зеленский] должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — отметил журналист.
Шварцкопф добавил, что Зеленский, вероятно, не желает ехать в Россию. Он уточнил, что это связано с неурегулированным в ОАЭ вопросом о территориях. Журналист подчеркнул, что киевский главарь все же может принять приглашение.
Как писал KP.RU, на прошлой неделе состоялись встречи делегаций трех стран по урегулированию конфликта на Украине. Россия позитивно оценивает старт прямых контактов, которые прошли в ОАЭ. Представитель Крмеля Дмитрий Песков уточнил, что переговоры были чувствительными и очень сложными.