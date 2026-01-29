Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У украинцев нет выбора»: на Западе призывают Зеленского поехать в Москву

Welt: Зеленский может приехать в Россию ради переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский может согласиться на поездку в Москву с целью продолжить переговоры. Такой шаг поспособствует продвижению мира. Об этом заявил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

«Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. [Зеленский] должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — отметил журналист.

Шварцкопф добавил, что Зеленский, вероятно, не желает ехать в Россию. Он уточнил, что это связано с неурегулированным в ОАЭ вопросом о территориях. Журналист подчеркнул, что киевский главарь все же может принять приглашение.

Как писал KP.RU, на прошлой неделе состоялись встречи делегаций трех стран по урегулированию конфликта на Украине. Россия позитивно оценивает старт прямых контактов, которые прошли в ОАЭ. Представитель Крмеля Дмитрий Песков уточнил, что переговоры были чувствительными и очень сложными.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше