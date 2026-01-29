Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что массовое появление на фронте нового тяжёлого российского дрона «Упырь-18», способного нести 10-килограммовые боеприпасы, резко ускорило продвижение и снизило потери войск, вызвав серьёзную обеспокоенность в Польше. По его словам, дрон с 18-дюймовой рамой способен доставлять мощные боеприпасы, такие как мина ТМ-62, на десятки километров, эффективно уничтожая укреплённые объекты и блиндажи, что штурмовые группы не могли сделать неделями. Кроме того, «Упыри» активно используются для снабжения подразделений в сложных условиях, например, во время боёв за Купянск.