Российские военные разработали патроны для борьбы с беспилотниками ВСУ

«Последние разработки — это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать “птички” противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определённого калибра», — пояснил он.
По словам военнослужащего, внешне готовое изделие не отличается от стандартного боеприпаса. При выстреле происходит так называемое «распускание»: вместо одной пули летит дробь. На дистанции 40−50 метров она поражает цель.
«Больше возможность его поражения. Достаточно одной дробине попасть в лопасть… Либо одной дробиной сбить аккумулятор, либо попасть в боеприпас, если он не точно закреплён, он сразу упадёт. Результаты есть», — отметил Серж.
Лаборатория также разрабатывает рекомендации по комплектации магазинов. Согласно им, после каждых пяти специальных патронов должен идти один обычный. Работы по совершенствованию ведутся непрерывно — сейчас идёт производство уже второго поколения боеприпасов, которое позволит увеличить дальность эффективного огня.
«Главное — что это увеличивает дальность. То есть чем дальше происходит огневой контакт с дроном, тем больше вероятность, что при падении дрона и детонации его запаса боекомплекта не пострадает личный состав или техника наша», — добавил военнослужащий.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что массовое появление на фронте нового тяжёлого российского дрона «Упырь-18», способного нести 10-килограммовые боеприпасы, резко ускорило продвижение и снизило потери войск, вызвав серьёзную обеспокоенность в Польше. По его словам, дрон с 18-дюймовой рамой способен доставлять мощные боеприпасы, такие как мина ТМ-62, на десятки километров, эффективно уничтожая укреплённые объекты и блиндажи, что штурмовые группы не могли сделать неделями. Кроме того, «Упыри» активно используются для снабжения подразделений в сложных условиях, например, во время боёв за Купянск.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.