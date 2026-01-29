Сотрудники администрации российского города ушли добровольцами на СВО

Несколько сотрудников администрации Ялты, в том числе первый заместитель главы города Сергей Баннов, отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, в зону СВО направились десять добровольцев из подразделения «БАРС-Крым», пишет ТАСС.
Среди них есть сотрудники городской администрации. Глава Ялты отметила, что считает их решение важным и достойным уважения, отдельно подчеркнув поступок своего первого заместителя, который решил оставить работу в мэрии и отправиться на передовую.
Сергей Баннов работает в администрации Ялты с декабря 2021 года. Изначально он занимал должность помощника главы города, в январе 2022 года был назначен заместителем главы администрации, а с 1 января 2023 года исполнял обязанности первого заместителя руководителя администрации Ялты.
