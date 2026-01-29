Глава МИД Ирана заявил о готовности к справедливой ядерной сделке с США

Тегеран по-прежнему открыт к достижению справедливого и взаимовыгодного соглашения с Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
По его словам, иранская сторона всегда выступала за равноправное соглашение без давления, угроз и принуждения. Речь идет о договоренностях, которые гарантируют право Ирана на использование мирных ядерных технологий и одновременно исключают возможность создания ядерного оружия.
Вместе с тем Арагчи подчеркнул, что Иран сделал выводы из 12-дневного военного конфликта и на данный момент его вооруженные силы готовы к немедленному и жесткому ответу на любые проявления агрессии.
Заявление главы иранского МИД прозвучало на фоне недавних слов президента США Дональда Трампа. Американский лидер выражал надежду на возобновление переговоров с Тегераном и заключение сделки, предусматривающей отказ Ирана от ядерного оружия. В противном случае Трамп допускал возможность новых ударов, которые, по его утверждению, могли бы превзойти по масштабам атаку, нанесенную в июне 2025 года.
