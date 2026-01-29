Глава МИД Ирана заявил о готовности к справедливой ядерной сделке с США

Заявление главы иранского МИД прозвучало на фоне недавних слов президента США Дональда Трампа. Американский лидер выражал надежду на возобновление переговоров с Тегераном и заключение сделки, предусматривающей отказ Ирана от ядерного оружия. В противном случае Трамп допускал возможность новых ударов, которые, по его утверждению, могли бы превзойти по масштабам атаку, нанесенную в июне 2025 года.