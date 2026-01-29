Ричмонд
Зеленский может приехать в Москву ради переговоров, пишут СМИ

Находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф выразил мнение, что визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров способен ускорить мирное урегулирование конфликта на Украине.

Источник: Life.ru

«Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжёлые возобновившиеся атаки,, он должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — уверен Шварцкопф.

Как считает журналист, из-за отсутствия прогресса по территориальному вопросу в Абу-Даби у Зеленского вряд ли есть намерение ехать в Россию. Однако, по словам Шварцкопфа, бывший комик может приехать в Москву.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о возможности визита Владимира Зеленского в Москву при условии его готовности к диалогу. Как подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также добавил, что Зеленскому в Москве будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

