Зеленский может приехать в Москву ради переговоров, пишут СМИ

«Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжёлые возобновившиеся атаки,, он должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — уверен Шварцкопф.
Как считает журналист, из-за отсутствия прогресса по территориальному вопросу в Абу-Даби у Зеленского вряд ли есть намерение ехать в Россию. Однако, по словам Шварцкопфа, бывший комик может приехать в Москву.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о возможности визита Владимира Зеленского в Москву при условии его готовности к диалогу. Как подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также добавил, что Зеленскому в Москве будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.
