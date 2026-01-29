Зеленский может приехать в Москву ради переговоров, пишут СМИ

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о возможности визита Владимира Зеленского в Москву при условии его готовности к диалогу. Как подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также добавил, что Зеленскому в Москве будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.