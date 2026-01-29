Вооружённые силы Венесуэлы присягнули уполномоченному президенту Родригес

Церемония прошла в Военной академии на территории комплекса Форт Тиуна в Каракасе. Главнокомандующему вручили жезл Боливарианской армии и меч Симона Боливара, символизирующие руководство, ответственность и суверенитет страны. Вице-президент по вопросам обороны Владимир Падрино Лопес подтвердил верность Родригес со стороны всех подразделений FANB.
После передачи атрибутов власти военные прошли маршем в честь нового этапа руководства. Родригес объявила о создании национального центра кибербезопасности, который будет подчиняться Совету вице-президентов, и призвала объединить научные и военные ресурсы для защиты цифрового пространства государства.
Уполномоченный президент также инициировала запуск политического национального диалога в рамках программы «демократического сосуществования и мира». Она отметила, что обсуждения будут открыты для всех граждан, «искренне приверженных стране». В обращении к вооружённым и силовым структурам она поставила задачу за 100 дней определить новые ориентиры национальной обороны на основе гражданско-военно-полицейского взаимодействия.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил сенаторам, что уполномоченный представитель Венесуэлы Дельси Родригес пообещала полностью прекратить поставки нефти на Кубу. По словам Рубио, Вашингтон при этом «не воюет с Венесуэлой и не оккупирует страну». Он подчеркнул, что на территории республики нет американских войск, а действия США не носят характер военной операции.
