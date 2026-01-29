Ричмонд
Стало известно о непрерывном планировании операций СБУ в РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых операций Службы безопасности Украины на территории России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых операций Службы безопасности Украины на территории России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, подразделения СБУ продолжают действовать за пределами Украины. Зеленский отметил, что заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы службы Евгения Хмары, в ходе которого обсуждались текущие и будущие операции спецслужбы.

Украинский лидер указал, что в СБУ ведется постоянное планирование новых операций, которые, по его оценке, оказывают влияние на ход боевых действий. Отдельное внимание, как он сообщил, было уделено задачам по усилению санкционной политики, которую в Киеве рассматривают как важный элемент национальной безопасности.

Ранее Зеленский в очередном видеообращении заявлял, что российские вооруженные силы, по данным украинской стороны, готовятся к новому удару, а также подчеркивал необходимость использования силы как инструмента для достижения мира.

Кроме того, ранее сообщалось, что он поручил украинской делегации согласовать с США документ, касающийся восстановления страны после завершения конфликта.

Читайте также: Сотрудники администрации российского города ушли добровольцами на СВО.

