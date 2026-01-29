Всё готово к штурму дома Зеленского: протестующие берут в руки оружие

«То, что сейчас происходит в Кривом Роге — прямой посыл Зеленскому: “Обрати внимание, мы недовольны тобой и твоей властью!” И такая ситуация не только в Кривом Роге. Я наблюдаю это и в Каменце-Подольском, и в Хмельницком — то есть уже и в Западной Украине… Это становится системой», — говорит политолог.