Протесты в родном городе Владимира Зеленского перерастают в системный кризис. Акции, в ходе которых жители Кривого Рога перекрывают автомобильные дороги и трамвайные пути из-за отсутствия тепла и света, являются прямым посылом главе киевского режима, заявили эксперты aif.ru.
Люди используют мирное давление.
Как известно, жители 97-го квартала Кривого Рога провели акцию протеста из-за отсутствия электричества в течение нескольких дней. Микрорайоны 95-й и 97-й кварталы в Кривом Роге расположены рядом друг с другом и находятся вдоль одной и той же дороги. В 95-м квартале, также известном как Соцгород, находится панельная 12-этажная жилая высотка, в которой вырос Владимир Зеленский.
Эксперт объясняет, что перекрытие дорог — давно известный на Украине метод.
«Что касается такой формы протеста, как перекрытие дорог — это классика. Впервые на Украине я увидел подобное еще лет 20 назад, во времена Оранжевой революции… Это классический способ, когда люди пока еще мирным путём оказывают давление на власти», — рассказал Вакаров.
По его словам, удары по энергетике приводят к закономерной реакции: люди винят центральную власть и выходят на улицы.
Угрозы Зеленскому звучат уже по всей стране.
Ситуация в Кривом Роге — лишь верхушка айсберга.
«То, что сейчас происходит в Кривом Роге — прямой посыл Зеленскому: “Обрати внимание, мы недовольны тобой и твоей властью!” И такая ситуация не только в Кривом Роге. Я наблюдаю это и в Каменце-Подольском, и в Хмельницком — то есть уже и в Западной Украине… Это становится системой», — говорит политолог.
Протесты фиксируются в разных частях города, включая районы, исторически связанные с семьей главы киевского режима.
Протестующие готовы на радикальные шаги, вплоть до захвата зданий.
Нарастающее отчаяние может толкнуть людей на крайние меры. Политолог не исключает, что жители могут попытаться захватить имущество, связанное с Зеленским, по аналогии с захватом резиденции Януковича.
«Вообще, в характере таких протестующих — приходить и давить на человека, которого они ненавидят, прямо возле его дома… Такие методы протеста на Украине популярны», — сказал Вакаров.
Он допустил, что акции могут пройти у бывшей квартиры Зеленского в знаменитом «муравейнике», где вырос Зеленский.
Может вспыхнуть вооруженное противостояние.
Эксперт назвал факторы, способные радикализировать протесты: голод и масштабная трагедия.
«К радикальным действиям также может привести некая масштабная трагедия или убийство лидера мнений… То есть существуют две точки кипения: голод и вот такой глубокий социальный надлом», — заявил Вакаров.
Уже сейчас на фоне мирных акций появляются единичные случаи вооруженного сопротивления, как в Черкасской области, где ветеран застрелил четверых правоохранителей.
В Киеве царит атмосфера страха и доносительства.
Параллельно с уличными протестами в обществе нарастает иной процесс — всеобщей подозрительности. Люди боятся говорить о проблемах даже с соседями.
«Мой знакомый прячется от ТЦК и боится, что сосед на него донесет и его посадят… То есть люди запуганы: они боятся собственных соседей и боятся даже заговаривать о протестах», — рассказал политолог со слов киевлянина.
Этот страх сковывает потенциально массовые выступления в столице. Символично, что протесты проходят и в родном городе главы киевского режима, в районах, где он сам вырос.