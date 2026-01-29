Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил избирательный центр в мошенничестве в ходе выборов 2020 года

ФБР провело обыск в избирательном центре в Джорджии, который оказался в центре обвинений в мошенничестве на выборах 2020 года.

Источник: Аргументы и факты

ФБР в среду провело обыск в избирательном центре в штате Джорджия, который ранее оказался в центре обвинений в мошенничестве на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает Le Parisien, материал переведен aif.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил избирательный центр Джорджии в мошенничестве и попытках подделать результаты президентских выборов 2020 года.

Оперативные действия проходят в избирательном офисе округа Фултон, расположенном в Атланте. Проведение обыска подтвердили сразу несколько американских СМИ, уточнив, что операция осуществляется на основании судебного разрешения.

По информации представителей администрации округа Фултон, в ходе мероприятий большое число федеральных агентов извлекают ящики с избирательными бюллетенями из складского помещения, где они находились на хранении.

Ранее Трамп по итогам слушаний в Конгрессе выступил с обвинениями в адрес бывшего специального прокурора Джека Смита, заявив о лжесвидетельстве с его стороны. Смит ранее возглавлял расследования, связанные с деятельностью самого Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше