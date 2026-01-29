Трамп обвинил избирательный центр в мошенничестве в ходе выборов 2020 года

ФБР в среду провело обыск в избирательном центре в штате Джорджия, который ранее оказался в центре обвинений в мошенничестве на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает Le Parisien, материал переведен aif.ru.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил избирательный центр Джорджии в мошенничестве и попытках подделать результаты президентских выборов 2020 года.
Оперативные действия проходят в избирательном офисе округа Фултон, расположенном в Атланте. Проведение обыска подтвердили сразу несколько американских СМИ, уточнив, что операция осуществляется на основании судебного разрешения.
По информации представителей администрации округа Фултон, в ходе мероприятий большое число федеральных агентов извлекают ящики с избирательными бюллетенями из складского помещения, где они находились на хранении.
Ранее Трамп по итогам слушаний в Конгрессе выступил с обвинениями в адрес бывшего специального прокурора Джека Смита, заявив о лжесвидетельстве с его стороны. Смит ранее возглавлял расследования, связанные с деятельностью самого Трампа.