Украина согласилась на переговоры с Россией ради паузы на фронте

По его оценке, украинская сторона рассматривает переговоры не как путь к полноценному урегулированию конфликта, а как способ добиться перемирия на линии соприкосновения. Эксперт указал, что Киев не готов к заключению соглашения с Москвой, однако остро нуждается в остановке боевых действий на фоне ситуации на фронте.