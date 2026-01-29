США неожиданно отказались от участия ключевых фигур в переговорах по Украине

По его словам, переговоры продолжатся уже на этой неделе и пройдут в двустороннем формате. Присутствие американской стороны допускается, однако участие Уиткоффа и Кушнера исключено. Рубио уточнил, что формат контактов будет иным, без ключевых представителей администрации США.