США неожиданно отказались от участия ключевых фигур в переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в ближайшем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.
По его словам, переговоры продолжатся уже на этой неделе и пройдут в двустороннем формате. Присутствие американской стороны допускается, однако участие Уиткоффа и Кушнера исключено. Рубио уточнил, что формат контактов будет иным, без ключевых представителей администрации США.
Следующий раунд переговоров по российско-украинскому конфликту запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. Эту информацию подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дата носит ориентировочный характер, однако на данный момент стороны исходят именно из этого срока.
Предыдущие переговоры прошли 23−24 января также в столице ОАЭ. Тогда делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который Соединенные Штаты согласовывают с обеими сторонами с конца октября 2025 года.
Марко Рубио заявил, что ключевой темой переговоров остается вопрос территориальных претензий, прежде всего в отношении Донецка. При этом по итогам январской встречи президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что Киев не намерен отказываться от своих территориальных требований ни при каких условиях.
В Кремле подчеркивают, что территориальный вопрос является принципиальным элементом так называемой «формулы Анкориджа». Дмитрий Песков отметил, что переговоры пока ведутся на экспертном уровне и характеризуются высокой сложностью, а дальнейшее продвижение будет зависеть от готовности сторон к конструктивному диалогу.
