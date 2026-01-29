Британский премьер Стармер прибыл на переговоры в Китай

Британский премьер в ходе визита планирует провести переговоры с Си Цзиньпинем. По информации Reuters, на встречу отведено 40 минут. Также он желает встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Агентство отмечает, что правительство Лейбористской партии Великобритании с момента прихода к власти объявило о готовности развивать стратегические отношения с Китаем.