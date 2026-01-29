Ричмонд
Британский премьер Стармер прибыл на переговоры в Китай

В Пекин с четырехдневным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает «Синьхуа». Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Ей предшествовала встреча лидера КНР Си Цзиньпиня и Кира Стармера на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года.

Источник: AP 2024

Британский премьер в ходе визита планирует провести переговоры с Си Цзиньпинем. По информации Reuters, на встречу отведено 40 минут. Также он желает встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Агентство отмечает, что правительство Лейбористской партии Великобритании с момента прихода к власти объявило о готовности развивать стратегические отношения с Китаем.

В британскую делегацию вошли топ-менеджеры более полусотни крупных компаний и представители британских учреждений. Подробнее о целях сторон в переговорах — в материале «Ъ».

