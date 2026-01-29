МИД: у РФ и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

По его словам, это Североатлантический альянс по своей инициативе в 2014 году практически заморозил диалог с РФ. «Мы могли обсуждать какие-то отдельные вопросы, но натовцы настойчиво сводили все к украинской проблематике. Наши инициативы по деэскалации военной напряженности в Европе НАТО не воспринимались. Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности — проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года — тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе», — отметил Масленников.