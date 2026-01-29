Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: у РФ и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс оборвал все контакты с РФ, у России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Источник: Reuters

«В 2022 году все контакты с нами альянс оборвал. Остался только экстренный канал коммуникации», — сказал дипломат.

По его словам, это Североатлантический альянс по своей инициативе в 2014 году практически заморозил диалог с РФ. «Мы могли обсуждать какие-то отдельные вопросы, но натовцы настойчиво сводили все к украинской проблематике. Наши инициативы по деэскалации военной напряженности в Европе НАТО не воспринимались. Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности — проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года — тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе», — отметил Масленников.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше