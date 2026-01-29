Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Желдибая от должности

Информацию опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 29 января 2026 года.
«Указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника президента — пресс-секретаря президента Республики Казахстан», — сказано в официальной публикации.
Руслан Желдибай родился в 1989 году.
В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т. Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы «Болашак». В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).
Трудовой стаж начинал в 2011—2012 годах с редактора национального телеканала «Қазақстан».
2012−2018 годы — глава отдела, продюсер на телеканале «Алматы».
2018−2019 гг. — руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
2019−2020 гг. — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года по февраль 2022 года — заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.
С февраля по апрель 2022 года — заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК.
С апреля 2022 года по январь 2023 года — пресс-секретарь президента Казахстана.
С января 2023 года по сентябрь 2023 года — заместитель руководителя Администрации президента — пресс-секретарь президента РК.
С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года — помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
С 17 февраля 2025 года — советник президента — пресс-секретарь президента.
Уже 9 сентября 2025 года Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником.
Другим указом Токаева Айбек Смадияров получил новую должность. Теперь он назначен советником президента — пресс-секретарем президента. От ранее занимаемой должности освобожден.