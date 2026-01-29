Запад не сможет изменить позицию России на переговорах по конфликту на Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я бы не придавал большого значения тому, что Россию как-то унижают или превосходят. Реальность такова, что Россия получит то, что хочет. Они хотят, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной», — сказал эксперт.
Макговерн подчеркнул, что несмотря на риторику Киева, у Владимира Зеленского не будет выбора. Он добавил, что киевскому главарю придется принять условия соглашения, после чего его заменят на другого человека.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прогрессом в процессе урегулирования можно считать начало обсуждения в ОАЭ на экспертном уровне ключевых вопросов. В интервью KP.RU он уточнил, что дальнейший успех зависит от конструктивности всех сторон, а Россия остается открытой к продолжению переговоров.