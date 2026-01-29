Айбек Смадияров назначен советником — пресс-секретарем президента

Айбек Смадияров родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана — специальность «документовед-международник»; курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики; курсы повышения квалификации для послов и руководителей структурных подразделений МИД РК; курсы повышения квалификации для госслужащих «Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты»; курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Дипломатический ранг — советник II класса.