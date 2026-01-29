Ричмонд
Айбек Смадияров назначен советником — пресс-секретарем президента

Айбек Смадияров получил новую должность при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 29 января 2026 года сообщили в Акорде.

«Распоряжением главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником президента — пресс-секретарем президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в публикации.

Айбек Смадияров родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана — специальность «документовед-международник»; курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики; курсы повышения квалификации для послов и руководителей структурных подразделений МИД РК; курсы повышения квалификации для госслужащих «Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты»; курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Дипломатический ранг — советник II класса.

В разные годы занимал должности специалиста Административного департамента АО «ДБ “Банк Китая в Казахстане”; атташе Департамента Европы МИД Республики Казахстан; третьего секретаря посольства РК в Венгрии; второго секретаря посольства РК в Социалистической Республике Вьетнам; руководителя пресс-службы МИД РК.

С июня 2019 года — заместитель председателя Комитета международной информации — пресс-секретарь МИД Республики Казахстан. С июня 2023 года по февраль 2025 года — директор Департамента коммуникаций МИД РК.

С февраля 2025 года — председатель Комитета международной информации — официальный представитель МИД РК. 9 декабря 2025 года стало известно, что он покинул эту должность. 15 декабря 2025 года он был назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента.