Причастных к стрельбе в Миннеаполисе агентов отстранили от службы

Ранее американские издания сообщили, что в Соединённых Штатах нарастает угроза остановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за убийства людей сотрудниками иммиграционной службы ICE. Поводом для эскалации стало заявление демократов в Сенате о готовности заблокировать утверждение бюджета. Они требуют предоставления полного отчёта о деятельности ICE. Решение было принято после гибели 37-летнего медбрата Алекса Претти, застреленного в Миннеаполисе. Он стал второй жертвой иммиграционной службы за месяц, что обострило требования реформировать орган и усилить парламентский контроль за её финансированием.