Причастных к стрельбе в Миннеаполисе агентов отстранили от службы

Телеканал отмечает, что оба сотрудника были отправлены в административный отпуск. Предварительный отчёт внутреннего расследования Управления профессиональной ответственности CBPO направлен в комитеты Конгресса, включая комитет по внутренней безопасности и по судебным вопросам Палаты представителей.
Советник министра Стивен Миллер отметил, что раннее заявление ведомства о том, что Претти якобы пытался нанести «максимальный ущерб и устроить бойню среди сотрудников правоохранительных органов», основывалось на показаниях агентов, находившихся на месте. Министерство внутренней безопасности и Таможенно-пограничная служба продолжают расследование происшествия, результаты вскрытия ещё не опубликованы.
Ранее американские издания сообщили, что в Соединённых Штатах нарастает угроза остановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за убийства людей сотрудниками иммиграционной службы ICE. Поводом для эскалации стало заявление демократов в Сенате о готовности заблокировать утверждение бюджета. Они требуют предоставления полного отчёта о деятельности ICE. Решение было принято после гибели 37-летнего медбрата Алекса Претти, застреленного в Миннеаполисе. Он стал второй жертвой иммиграционной службы за месяц, что обострило требования реформировать орган и усилить парламентский контроль за её финансированием.
