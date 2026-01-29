Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов. Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 29 января посетит эту страну с официальным визитом. Программой пребывания в городе Анкаре предусматривается проведение четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств», — говорится в сообщении.

В фокусе внимания сторон будет находится дальнейшее расширение узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Особое внимание они уделят:

развитию политического диалога;

наращиванию объемов товарооборота;

продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики;

укреплению транспортной взаимосвязанности.

Мирзиёев и Эрдоган также рассмотрят вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена, обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов.

Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера, добавили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше