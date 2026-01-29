Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 29 января посетит эту страну с официальным визитом. Программой пребывания в городе Анкаре предусматривается проведение четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств», — говорится в сообщении.
В фокусе внимания сторон будет находится дальнейшее расширение узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Особое внимание они уделят:
развитию политического диалога;
наращиванию объемов товарооборота;
продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики;
укреплению транспортной взаимосвязанности.
Мирзиёев и Эрдоган также рассмотрят вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена, обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.
По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов.
Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера, добавили в пресс-службе.