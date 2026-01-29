«Шкура неубитого медведя»: в МИД рассказали, как в ЕС поделили российские активы

«В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — отметил дипломат в интервью ТАСС.
Масленников добавил, что неготовность ЕС освободить незаконно замороженные суверенные резервы России стало дополнительным фактором, который мешает Евросоюзу хотя бы сомневаться в разумности продолжения политики антироссийских санкций.
Ранее KP.RU писал, что Россия будет в судах защищать свои интересы по вопросу замороженных активов. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва найдет независимую от политики инстанцию. Как он добавил, чтобы ни украл Евросюз, все придется вернуть.