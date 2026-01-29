«Шкура неубитого медведя»: в МИД рассказали, как в ЕС поделили российские активы

Ранее KP.RU писал, что Россия будет в судах защищать свои интересы по вопросу замороженных активов. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва найдет независимую от политики инстанцию. Как он добавил, чтобы ни украл Евросюз, все придется вернуть.