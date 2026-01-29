Рейтинг министерств и ведомств по качеству оказания госуслуг: итоги 2025 года

Согласно данным из отчёта о результатах общественного мониторинга, опубликованного Агентством РК по делам государственной службы, за последние несколько лет казахстанцы стали всё выше оценивать качество оказания госуслуг. Многолетняя динамика индикаторов показала, что с 2016 по 2025 год средняя оценка выросла с 4,59 до 4,88 балла при максимальном уровне в 5 баллов. Не всё было гладко за эти годы: периоды временного спада в 2016 и 2017 годах были связаны с системными реформами, путаницей и сбоями в работе, а в 2019 и 2020 годах — с экстренным переходом в онлайн-формат из-за пандемии. Стабилизировалась ситуация с 2021-го: средняя оценка от получателей услуг начала ежегодно расти. В прошлом году показатель продемонстрировал рекорд за всё время общественного мониторинга (4,88 балла), а уровень удовлетворённости достиг 90,5%. Такая динамика говорит о том, что усилия по цифровизации услуг, оптимизации процессов и повышению квалификации государственных служащих приносят результаты.