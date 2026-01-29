ЕС выведет газ США и Катара из-под проверок при отказе от поставок из России

Евросоюз намерен освободить ключевых поставщиков газа, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках готовящегося запрета на импорт российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с начала 2027 года, а также трубопроводного газа из России с 30 сентября того же года. Для соблюдения этих ограничений Евросоюз вводит процедуру предварительного разрешения поставок СПГ.
Согласно механизму, компании должны будут за пять дней до прибытия груза предоставлять европейским таможенным органам подтверждение страны происхождения газа. Однако это требование не будет распространяться на основных действующих поставщиков и государства, где риск попадания российского газа в экспортные цепочки оценивается как низкий.
Речь идет о странах, которые либо полностью отказались от российского газа, либо не располагают инфраструктурой, через которую российские поставки могли бы попасть в их экспортную сеть. В перечень исключений, как следует из проекта документа, вошли США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.
За нарушение запрета европейским компаниям грозят значительные санкции. План предусматривает штрафы в размере от 40 млн евро, либо не менее 3,5 процента от мирового годового оборота компании, либо до 300 процентов от оборота по конкретным сделкам.
Решение Евросовета вызвало критику со стороны ряда стран. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава и Будапешт подадут в Суд ЕС два отдельных иска против запрета на импорт российского газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также сообщил о намерении добиваться пересмотра этого решения.
В Кремле указали, что отказ Европы от российского газа приведет к усилению зависимости от США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американский газ поставляется по значительно более высокой цене, что может негативно сказаться на европейской промышленности и экономике в целом.
Москва считает санкции западных стран незаконными. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отказ европейских государств от российских энергоресурсов уже привел к снижению промышленного производства, росту цен и падению конкурентоспособности экономик стран ЕС.
