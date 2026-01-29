Бойцы РФ прорвались в Кутьковку под Купянском

Продвигающиеся в Харьковской области российские подразделения прорвались в село Кутьковка под Купянском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
«Сообщают, Российская армия вошла в н.п. Кутьковка», — написал он.
По информации источников, российским бойцам удалось занять позиции в жилой застройке на юго-востоке Кутьковки. В настоящее время в селе идут бои.
Также появилась информация о продвижении подразделений РФ к западу от поселка Двуречная.
Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что выход российских военных к Кутьковке свидетельствует о том, что войска РФ контролируют лесные массивы между этим селом и Двуречной.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил об успехах войск РФ к востоку от реки Оскол на купянском направлении. По информации экс-парламентария, в частности, российские военные дожимают украинских боевиков в поселке Песчаное, а также успешно продвигаются в расположенном неподалеку от него селе Петропавловка.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка спрогнозировал скорую потерю ВСУ Петропавловки.