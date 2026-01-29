Запад не смог повлиять на позицию России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что попытки «унизить» или «превзойти» Россию в переговорном процессе не имеют практического значения.
«Я бы не придавал большого значения тому, что Россию как-то унижают или превосходят. Реальность такова, что Россия получит то, что хочет. Они хотят, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной», — сказал Макговерн.
По его словам, несмотря на жёсткую публичную риторику, у президента Украины Владимира Зеленского в итоге не останется альтернативы, кроме как принять условия соглашения. Макговерн также допустил, что после этого украинский лидер может быть заменён другим политиком.
Ранее сообщалось, что в Абу-Даби завершились переговоры трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. В ходе встречи в закрытом режиме обсуждались нерешённые элементы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новая встреча, по имеющейся информации, запланирована на 1 февраля.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что переговорщики до сих пор не смогли решить территориальный вопрос. По его словам, именно вопрос территорий остаётся ключевым и нерешённым элементом переговорного процесса, несмотря на обсуждение других аспектов урегулирования.